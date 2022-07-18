Глава МЗС Словенії відвідає Київ з робочим візитом

Міністр закордонних справ Словенії Таня Файон відвідає Україну з робочим візитом. Він планується на кінець липня.

Про це заявив державний секретар МЗС Словенії Марко Штуцин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляція зустрічі глав МЗС ЄС.

За його словами, в ході візиту Файон проведе зустріч з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Нагадаємо, на початку липня в Україну прибула прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон. В рамках візиту вона відвідала Бучу та Бородянку, які перебували під окупацією росіян.

Крім того, раніше прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанез прибув в Україну з робочим візитом. Після прибуття він відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь.

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