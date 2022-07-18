RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Глава МЗС Словенії відвідає Київ з робочим візитом

Фото: глава МЗС Словенії Таня Файон (gov si)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Словенії Таня Файон відвідає Україну з робочим візитом. Він планується на кінець липня.

Про це заявив державний секретар МЗС Словенії Марко Штуцин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляція зустрічі глав МЗС ЄС.

За його словами, в ході візиту Файон проведе зустріч з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Нагадаємо, на початку липня в Україну прибула прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон. В рамках візиту вона відвідала Бучу та Бородянку, які перебували під окупацією росіян.

Крім того, раніше прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанез прибув в Україну з робочим візитом. Після прибуття він відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СловенияВізит в Україну