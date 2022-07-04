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Премьер Швеции посетила Киевскую область и увидела места зверств россиян

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Киевская область, Понедельник 04 июля 2022 16:12
Премьер Швеции посетила Киевскую область и увидела места зверств россиян Фото: Магдалена Андерссон, премьер-министр Швеции (t.me/OleksiyKuleba)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон посетила Киевскую область. Она побывала в Буче и Бородянке, которые находились под оккупацией россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу в Telegram.

Отмечается, что шведская делегация во главе с Андерссон посетила место массового захоронения мирных людей, которых убили россияне, возле храма Святого Апостола Андрея Первозванного в Буче. Также премьер увидела уничтоженные российскими военными жилые дома в Бородянке.

"Президент Владимир Зеленский говорит, что украинцы борются не просто за Украину, а за цивилизованный мир и демократические ценности. И это абсолютная правда", - заявила глава шведского правительства после увиденного.

Премьер Швеции посетила Киевскую область и увидела места зверств россиянПремьер Швеции посетила Киевскую область и увидела места зверств россиянВизит премьера Швеции Магдалены Андерссон (t.me/OleksiyKuleba)

Напомним, ранее премьер-министр Австралии Энтони Албанез прибыл в Украину с рабочим визитом. По прибытии он посетил Бучу, Гостомель и Ирпень.

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