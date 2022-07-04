Премьер Швеции посетила Киевскую область и увидела места зверств россиян

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон посетила Киевскую область. Она побывала в Буче и Бородянке, которые находились под оккупацией россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу в Telegram.

Отмечается, что шведская делегация во главе с Андерссон посетила место массового захоронения мирных людей, которых убили россияне, возле храма Святого Апостола Андрея Первозванного в Буче. Также премьер увидела уничтоженные российскими военными жилые дома в Бородянке.

"Президент Владимир Зеленский говорит, что украинцы борются не просто за Украину, а за цивилизованный мир и демократические ценности. И это абсолютная правда", - заявила глава шведского правительства после увиденного.

Визит премьера Швеции Магдалены Андерссон (t.me/OleksiyKuleba)