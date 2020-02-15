В Польше назвали Россию серьезной угрозой, которой ЕС должен противостоять

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Россия представляет для интересов Запада серьезную угрозу. Об этом он заявил в субботу на брифинге на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы считаем, что санкции (против РФ, - ред.) нужно сохранить. Пока Россия не вернется на путь соблюдения международного права мы должны вместе действовать в направлении того, чтобы заставить ее это сделать, хотя бы показать наше недовольство. Эти высказывания преждевременны", - заявил Чапутович.

По его словам, в Польше считают, что "Россия представляет собой очень серьезную угрозу, что она серьезный игрок, действующий в ущерб интересам Запада, в ущерб демократии".

Глава МИД Польши призвал Европейский союз "объединиться с другими странами, прежде всего с США".

Напомним, ранее он заявил, что Польша - не сторонница политики улучшения отношений с Россией без выполнения ею норм международного права. Кроме того, Польша не планирует войти в нормандский формат переговоров.

"Мы (Польша - ред.) считаем, что Россия должна вернуться на путь соблюдения норм международного права. Мы критически настроены к политике, которая предусматривает возобновление сотрудничества с Россией без выполнения этого условия", - заявил он.