У Польщі назвали Росію серйозною загрозою, якої ЄС має протистояти

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч заявив, що Росія представляє для інтересів Заходу серйозну загрозу. Про це він заявив в суботу на брифінгу на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

"Ми вважаємо, що санкції (проти РФ, - ред.) потрібно зберегти. Поки Росія не повернеться на шлях дотримання міжнародного права ми повинні разом діяти в напрямку того, щоб змусити її це зробити, хоча б показати наше невдоволення. Ці висловлювання передчасні" , - заявив Чапутовіч.

За його словами, в Польщі вважають, що "Росія є дуже серйозну загрозу, що вона серйозний гравець, який діє на шкоду інтересам Заходу, на шкоду демократії".

Глава МЗС Польщі закликав Європейський союз "об'єднатися з іншими країнами, насамперед з США".

Нагадаємо, раніше він заявив, що Польща - не прихильниця політики поліпшення відносин з Росією без виконання нею норм міжнародного права. Крім того, Польща не планує увійти в нормандський формат переговорів.

"Ми (Польща - ред.) Вважаємо, що Росія повинна повернутися на шлях дотримання норм міжнародного права. Ми критично налаштовані до політики, яка передбачає відновлення співпраці з Росією без виконання цієї умови", - заявив він.