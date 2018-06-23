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Глава МИД Молдовы попросил РФ спокойно реагировать на резолюцию ООН по Приднестровью

НовостиПолитика    23.06.2018 - 05:30
Фото: Тудор Ульяновский(TVR Moldova)
Фото: Тудор Ульяновский(TVR Moldova)

Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе войск РФ из Молдовы

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновский сказал, что Москва "не должна нервно реагировать" на резолюцию. Об этом он заявил в эфире телеканала TVR.

Ульяновский  сказал, что Москва не должна нервно реагировать после этой резолюции, потому что Кремль знает об этих требованиях, поэтому должен соблюдать свои обязательства, принятые на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году.

"Тот факт, что сегодня ООН приняла эту резолюцию с 64 сторонниками, признала легитимность предыдущих требований Республики Молдова о выводе российских войск и боеприпасов с левого берега Днестра. Это успех парламента, правительства и моих коллег в МИДе. Сегодня мы продемонстрировали, что приднестровский конфликт не является внутренней ситуацией, а является нарушением международного права третьей страной, которая поддерживает войска на нашей суверенной территории, не соглашаясь с ней", - сказал Тудор Ульяновски.

Напомним, что сегодня Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, представленную Республикой Молдова и семью другими государствами о выводе российской армии с территории Молдовы.

В документе содержится призыв к Москве как можно скорее, безоговорочно завершить процесс вывода войск с территории Молдовы.

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Теги публикации: Молдова, МИД Украины, ООН  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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