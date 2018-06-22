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Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе войск РФ из Молдовы

НовостиПолитика    22.06.2018 - 19:22
Фото: Генассамблея ООН (president.gov.ua)
Фото: Генассамблея ООН (president.gov.ua)

Украина приветствует такое решение Генассамблеи ООН

Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских войск с территории Республики Молдова. Об этом сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины при ООН.

Принятие резолюции прокомментировал Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Украина как один из соавторов приветствует принятие резолюции Генеральной ассамблеи ООН о полном и безусловном выводе иностранных войск с территории Республики Молдова. Речь идет о требовании к России вывести ее войска из региона Приднестровья, которые находятся там без разрешения официальных властей и вопреки конституции Молдовы", - сообщил он.

Отмечается, что украинская сторона выступает за восстановление суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

Напомним, 11 июня министр обороны Украины Степан Полторак во время встречи с министром обороны Молдовы Эуджен Стурзой заявил, что российские группировки, которые находятся на территории Приднестровья и в целом на юго-западном направлении, являются угрозой и для Украины, и для Молдовы.

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Теги публикации: ООН, Молдова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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