Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе войск РФ из Молдовы

Украина приветствует такое решение Генассамблеи ООН

Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских войск с территории Республики Молдова. Об этом сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины при ООН.

Принятие резолюции прокомментировал Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Украина как один из соавторов приветствует принятие резолюции Генеральной ассамблеи ООН о полном и безусловном выводе иностранных войск с территории Республики Молдова. Речь идет о требовании к России вывести ее войска из региона Приднестровья, которые находятся там без разрешения официальных властей и вопреки конституции Молдовы", - сообщил он.

Отмечается, что украинская сторона выступает за восстановление суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

Генеральная Ассамблея #ООН только одобрила резолюцию о выводе российских войск с территории Республики #Молдова.



Комментарий Постоянного представителя Украины Владимира Ельченко pic.twitter.com/tYEZ0DKnQy — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 22 июня 2018 г.

Напомним, 11 июня министр обороны Украины Степан Полторак во время встречи с министром обороны Молдовы Эуджен Стурзой заявил, что российские группировки, которые находятся на территории Приднестровья и в целом на юго-западном направлении, являются угрозой и для Украины, и для Молдовы.