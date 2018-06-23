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Інтерв'ю

Глава МЗС Молдови попросив РФ спокійно реагувати на резолюцію ООН по Придністров'ю

НовиниПолітика    23.06.2018 - 05:30
Фото: Тудор Ульяновський(TVR Moldova)
Фото: Тудор Ульяновський(TVR Moldova)

Генасамблея ООН прийняла резолюцію про виведення військ РФ з Молдови

Міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Тудор Ульяновський сказав, що Москва "не має нервово реагувати на резолюцію". Про це він заявив в ефірі телеканалу TVR.

Ульяновський сказав, що Москва не має нервово реагувати після цієї резолюції, тому що Кремль знає про ці вимоги, i повинен виконувати свої зобов'язання, прийняті на саміті ОБСЄ в Стамбулі в 1999 році.

"Той факт, що сьогодні ООН прийняла цю резолюцію з 64 прихильниками, визнала легітимність попередніх вимог Республіки Молдова про виведення російських військ і боєприпасів з лівого берега Дністра. Це успіх парламенту, уряду і моїх колег в МЗС. Сьогодні ми продемонстрували, що придністровський конфлікт не є внутрішньою ситуацією, а є порушенням міжнародного права третьою країною, яка підтримує війська на нашій суверенній території, не погоджуючись з нею", - сказав Тудор Ульяновский.

Нагадаємо, що сьогодні Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію, представлену Республікою Молдова і сімома іншими державами про виведення російської армії з території Молдови.

В документі міститься заклик до Москви як можна швидше, беззастережно завершити процес виведення військ з території Молдови.

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Теги публікації: Молдова, МЗС, ООН  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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