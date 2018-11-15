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Глава МИД Литвы заявил об опасности российских ракет для Европы

Новости » Политика    15.11.2018 - 16:07
Глава МИД Литвы заявил об опасности российских ракет для Европы
Фото: Линас Линкявичюс (flickr.com U2017EE Estonian Presidency)

Как отметил Линкявичюс, РФ несколько лет нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Ракетные комплексы "Искандер", размещенные Россией в Калининградской области угрожают не только странам Балтии, но и другим европейским странам. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Deutsche Welle.

Как отметил Линкявичюс, РФ несколько лет нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Заявление президента США Дональда Трампа о выходе из этого договора является только намерением, а не свершившимся фактом. По мнению литовского политика, это тактический шаг Трампа, которым он намерен оказывать давление на Москву.

По словам Линкявичюса, соглашения о контроле над вооружениями очень важны, но не менее важно, чтобы все стороны их придерживались. Если этого не происходит, то нужно заставить нарушителей это делать.

Страны Балтии беспокоят ракетные комплексы "Искандер", размещенные Россией в Калининградской области, заявил глава МИД Литвы.

"Россияне говорят о балансе и адекватные ответы, однако данный шаг ни в коем случае не является адекватным, поскольку у нас нет средств защиты и мы не строим агрессивных планов", - сказал министр.

Отметим, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует размещать ядерное оружие в Европе.

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