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Россия развернула в Калининграде новейшие комплексы "Самарканд"

Новости » Происшествия    28.10.2018 - 14:36
Фото: комплекс "Самарканд" (mil.ru)
Фото: комплекс "Самарканд" (mil.ru)

Всего в стране развернули не менее 13 таких комплексов

Министерство обороны Российской Федерации развернуло в Калининграде комплексы радиоэлектронной борьбы "Самарканд". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что по информации российской системы государственных закупок, в России развернули не менее 13 комплексов "Самарканд" в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, Краснодарском и Приморском крае, а также в Еврейской автономной области и Беларуси. Также сообщается, что российские военные ни разу официально не раскрывали назначение этого комплекса и его характеристики.

Напомним, ранее сообщалось, что НАТО не будет размещать ядерные ракеты в Европе в ответ на ракетную угрозу со стороны Российской Федерации. В частности, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что не верит в появление новых станций ядерного оружия в Европе после выхода США из ядерной сделки с Россией.

Отметим, на прошлой неделе Россия пригрозила США военными мерами в ответ на разрыв договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД).

 

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