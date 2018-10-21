Трамп подтвердил выход США из договора о РСМД с РФ

Фото: Дональд Трамп (president.gov.ua)

Трамп заявил, что РФ нарушает договор и не предоставляет отчетов

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты намерены выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), потому что РФ нарушает его и не предоставляет отчет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.

Трамп заявил, что Россия нарушает соглашение в течение многих лет. Также он добавил, что США не позволят нарушать ядерное соглашение и использовать или делать оружие, которое запрещено.

"Мы единственные, кто остается в сделке, и мы выполняем соглашение. Но Россия, к сожалению, не придерживаются ее", - сказал Трамп.

Также он напомнил, что договор сдерживал США от разработки нового оружия, однако Америка начнет развитие этих типов вооружения, если Китай и РФ не откажутся от своих планов.

"Мы собираемся расторгнуть соглашение. Затем мы собираемся разрабатывать вооружение, если они не поумнеют, и если другие не поумнеют и не скажут, что давайте не будем разрабатывать эти ужасные ядерные вооружения", - добавил президент США.

Напомним, ранее сообщалось, что США планируют выйти из договора по РСМД. Планы США по выходу из договора сообщит помощник президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, который приедет в Россию с визитом 21 октября.