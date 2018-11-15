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Глава МЗС Литви заявив про небезпеку російських ракет для Європи

Новини » Політика    15.11.2018 - 16:07
Глава МЗС Литви заявив про небезпеку російських ракет для Європи
Фото: Лінас Лінкявічюс (flickr.com U2017EE Estonian Presidency)

Як зазначив Лінкявічюс, РФ кілька років порушує Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності

Ракетні комплекси "Іскандер", розміщені Росією в Калінінградській області загрожують не тільки країнам Балтії, але і іншим європейським країнам. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Deutsche Welle.

Як зазначив Лінкявічюс, РФ кілька років порушує Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Заява президента США Дональда Трампа про вихід з цього договору є лише наміром, а не доконаним фактом. На думку литовського політика, це тактичний крок Трампа, яким він має намір чинити тиск на Москву.

За словами Линкявичюса, угоди про контроль над озброєннями дуже важливі, але не менш важливо, щоб усі сторони їх дотримувалися. Якщо цього не відбувається, то потрібно змусити порушників це робити.

Країни Балтії турбують ракетні комплекси "Іскандер", розміщені Росією в Калінінградській області, заявив глава МЗС Литви.

"Росіяни кажуть про баланс і адекватні відповіді, проте даний крок ні в якому разі не є адекватним, оскільки у нас немає засобів захисту і ми не будуємо агресивних планів", - сказав міністр.

Зазначимо, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс не планує розміщувати ядерну зброю в Європі.

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