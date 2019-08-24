Глава МИД Литвы поздравил с Днем Независимости по-украински

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поздравил украинцев с 28-й годовщиной независимости. Свое видеообращение по-украински он выложил в Twitter.

Линкявичюс напомнил о пакте Молотова-Риббентропа, который 80 лет назад разделил Европу разрушил отношения народов.

"Литва и Украина всегда шли вместе дорогой свободы. Литва поддерживала и поддерживает свободу и территориальную целостность Украины", - сказал он.

"За вашу и нашу свободу!" - произнес литовский дипломат известный лозунг.

Напомним, Украина 24 августа отмечает День независимости. Государственный секретарь США Майк Помпео от имени президента Дональда Трампа и американского народа поздравил всех украинцев с 28-й годовщиной независимости нации. Он заявил, что США по-прежнему твердо поддерживают Украину в пределах международно признанных границ, включая оккупированные районы Донбасса и Крыма, а также ее сопротивление российской агрессии.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, две трети (66%) украинцев не хотят восстановления Советского Союза. Хотят восстановления СССР 11% респондентов, еще 22% тоже хотят, но понимают, что в современных условиях это нереально.