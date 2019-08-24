Глава МИД Литвы поздравил с Днем Независимости по-украински

Фото: Линас Линкявичюс ( flickr.com/nato)

Линкявичюс напомнил, что Литва всегда поддерживала Украину

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поздравил украинцев с 28-й годовщиной независимости. Свое видеообращение по-украински он выложил в Twitter.

Линкявичюс напомнил о пакте Молотова-Риббентропа, который 80 лет назад разделил Европу разрушил отношения народов.

"Литва и Украина всегда шли вместе дорогой свободы. Литва поддерживала и поддерживает свободу и территориальную целостность Украины", - сказал он.

"За вашу и нашу свободу!" - произнес литовский дипломат известный лозунг.

80 років тому пакт Ріббентропа-Молотова поділив Європу, але не зруйнував єдності наших народів. і завжди йшли разом шляхом свободи, Литва підтримувала і підтримуватиме боротьбу України за свободу і територіальну цілісність. З Днем незалежності,Україно! За Вашу і нашу свободу! pic.twitter.com/ymJkLbSLpM — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 24, 2019

Напомним, Украина 24 августа отмечает День независимости. Государственный секретарь США Майк Помпео от имени президента Дональда Трампа и американского народа поздравил всех украинцев с 28-й годовщиной независимости нации. Он заявил, что США по-прежнему твердо поддерживают Украину в пределах международно признанных границ, включая оккупированные районы Донбасса и Крыма, а также ее сопротивление российской агрессии.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, две трети (66%) украинцев не хотят восстановления Советского Союза. Хотят восстановления СССР 11% респондентов, еще 22% тоже хотят, но понимают, что в современных условиях это нереально.