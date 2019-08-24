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Глава МЗС Литви привітав з Днем Незалежності українською

Новини » Політика    24.08.2019 - 10:44
Глава МЗС Литви привітав з Днем Незалежності українською
Фото: Лінас Лінкявічюс ( flickr.com/nato)

Лінкявічюс нагадав, що Литва завжди підтримувала Україну

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс привітав українців з 28-ї річницею незалежності. Своє відеозвернення українською він виклав у Twitter.

Лінкявічюс нагадав про пакт Молотова-Ріббентропа, який 80 років тому розділив Європу зруйнував відносини народів.

"Литва і Україна завжди йшли разом дорогою свободи. Литва підтримувала і підтримує свободу і територіальну цілісність України", - сказав він.

"За вашу і нашу свободу!" - вимовив литовський дипломат відоме гасло.

Нагадаємо, Україна 24 серпня відзначає День незалежності. Державний секретар США Майк Помпео від імені президента Дональда Трампа і американського народу привітав усіх українців з 28-ю річницею незалежності нації. Він заявив, що США як і раніше твердо підтримують Україну в межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи окуповані райони Донбасу і Криму, а також її опір російської агресії.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, дві третини (66%) українців не хочуть відновлення Радянського Союзу. Хочуть відновлення СРСР 11% респондентів, ще 22% теж хочуть, але розуміють, що в сучасних умовах це нереально.

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