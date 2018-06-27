Глава МИД Латвии: мы должны повысить уровень политических усилий для решения ситуации в Украине

Глава МИД Латвии призвал освободить Сенцова

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс заявил о необходимости повысить уровень политических усилий для решения ситуации в Украине. Об этом он заявил в Дании во время Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине.

"Мы должны повысить уровень политических усилий с одной стороны, а с другой - мы должны продолжать бороться за реализацию минских договоренностей и за мир в Украине. С политической поддержкой и с практической поддержкой, я считаю, что однажды мы будем приветствовать Украину в Европейском союзе", - заявил он.

Кроме того, глава МИД Латвии призвал освободить всех политических заключенных, в том числе украинского режиссера Олега Сенцова.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Канады Христя Фриланд призвала освободить Сенцова.