Глава МЗС Латвії: ми повинні підвищити рівень політичних зусиль для вирішення ситуації в Україні

Глава МЗС Латвії закликав звільнити Сенцова

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс заявив про необхідність підвищити рівень політичних зусиль для вирішення ситуації в Україні. Про це він заявив у Данії під час Другої міжнародної конференції з питань реформ в Україні.

"Ми повинні підвищити рівень політичних зусиль з одного боку, а з іншого - ми повинні продовжувати боротися за реалізацію мінських домовленостей і за мир в Україні. З політичною підтримкою і з практичною підтримкою, я вважаю, що одного дня ми вітатимемо Україну в Європейському союзі", - заявив він.

Крім того, глава МЗС Латвії закликав звільнити усіх політичних в'язнів, зокрема українського режисера Олега Сенцова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд закликала звільнити Сенцова.