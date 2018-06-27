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Глава МЗС Латвії: ми повинні підвищити рівень політичних зусиль для вирішення ситуації в Україні

НовиниПолітика    27.06.2018 - 13:56
Фото: Едгар Рінкевичс (flickr.com saeima)
Фото: Едгар Рінкевичс (flickr.com saeima)

Глава МЗС Латвії закликав звільнити Сенцова

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс заявив про необхідність підвищити рівень політичних зусиль для вирішення ситуації в Україні. Про це він заявив у Данії під час Другої міжнародної конференції з питань реформ в Україні. 

"Ми повинні підвищити рівень політичних зусиль з одного боку, а з іншого - ми повинні продовжувати боротися за реалізацію мінських домовленостей і за мир в Україні. З політичною підтримкою і з практичною підтримкою, я вважаю, що одного дня ми вітатимемо Україну в Європейському союзі", - заявив він.

Крім того, глава МЗС Латвії закликав звільнити усіх політичних в'язнів, зокрема українського режисера Олега Сенцова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд закликала звільнити Сенцова.

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Теги публікації: Донбас, Латвия, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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