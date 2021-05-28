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Глава МИД Латвии об деле против него в Беларуси: показывает безумие режима

Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал открытое против него уголовное дело в Беларуси демонстрацией отчаяния и безумия белорусских властей. Ранее прокуратура Беларуси открыла дело из-за замены флага страны на бело-красно-белый.

Об этом он написал в Twitter.

"Генпрокурор Беларуси возбудил против меня и мэра Риги Мартиньша Стакиса уголовное дело. Это показывает отчаяние и безумие режима Лукашенко. Я предлагаю ему лучше разобраться в деле об угоне рейса Ryanair и начать расследование государственного терроризма", - заявил глава МИЛ Латвии.

Напомним, сейчас в Риге проходит Чемпионат мира по хоккею. 24 мая официальный флаг Беларуси поменяли на бело-красно-белый. Замену собственноручно провели министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис.

Отметим, бело-красно-белый флаг Беларуси являлся символом масштабных протестов в стране против режима Александра Лукашенко.

Ранее сообщалось, что главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Беларуси считает необходимым отнести бело-красно-белый флаг к "нацистской символике". Его можно будет использовать только в фильмах, театральных постановках, в архивной и музейной работе.

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