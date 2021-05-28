ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Глава МИД Латвии об деле против него в Беларуси: показывает безумие режима

Новина українською →
Пятница 28 мая 2021 19:32
Глава МИД Латвии об деле против него в Беларуси: показывает безумие режима Фото: министр иностранных дел Латвии Эдгард Ринкевичс (facebook.com/edgars rinkevics)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал открытое против него уголовное дело в Беларуси демонстрацией отчаяния и безумия белорусских властей. Ранее прокуратура Беларуси открыла дело из-за замены флага страны на бело-красно-белый.

Об этом он написал в Twitter.

"Генпрокурор Беларуси возбудил против меня и мэра Риги Мартиньша Стакиса уголовное дело. Это показывает отчаяние и безумие режима Лукашенко. Я предлагаю ему лучше разобраться в деле об угоне рейса Ryanair и начать расследование государственного терроризма", - заявил глава МИЛ Латвии.

Напомним, сейчас в Риге проходит Чемпионат мира по хоккею. 24 мая официальный флаг Беларуси поменяли на бело-красно-белый. Замену собственноручно провели министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис.

Отметим, бело-красно-белый флаг Беларуси являлся символом масштабных протестов в стране против режима Александра Лукашенко.

Ранее сообщалось, что главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Беларуси считает необходимым отнести бело-красно-белый флаг к "нацистской символике". Его можно будет использовать только в фильмах, театральных постановках, в архивной и музейной работе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика МИД Украины Беларусь Латвия уголовное дело
NEWS
МИД подготовил пакет санкций против Беларуси. Его передали в СНБО
МИД подготовил пакет санкций против Беларуси. Его передали в СНБО
DAILY
Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина