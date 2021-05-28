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Глава МЗС Латвії про справу проти нього в Білорусі: показує безумство режиму

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П'ятниця 28 травня 2021 19:32
Глава МЗС Латвії про справу проти нього в Білорусі: показує безумство режиму Фото: міністр закордонних справ Латвії Едгард Рінкевічс (facebook.com/edgars rinkevics)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс назвав відкриту проти нього кримінальну справу в Білорусі демонстрацією відчаю і божевілля білоруської влади. Раніше прокуратура Білорусі відкрила справу через заміну прапора країни на біло-червоно-білий.

Про це він написав у Twitter.

"Генпрокурор Білорусі порушив проти мене і мера Риги Мартіньша Стакіса кримінальну справу. Це показує відчай і безумство режиму Лукашенка. Я пропоную йому краще розібратися в справі про викрадення рейсу Ryanair і почати розслідування державного тероризму", - заявив глава Міл Латвії.

Нагадаємо, зараз в Ризі проходить Чемпіонат світу з хокею. 24 травня офіційний прапор Білорусі поміняли на біло-червоно-білий. Заміну власноруч провели міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс і мер Риги Мартіньш Стакіс.

Зазначимо, біло-червоно-білий прапор Білорусі був символом масштабних протестів в країні проти режиму Олександра Лукашенка.

Раніше повідомлялося, що Головне управління по боротьбі з оргзлочинністю і корупцією МВС Білорусі вважає за необхідне віднести біло-червоно-білий прапор до "нацистської символіки". Його можна буде використовувати тільки у фільмах, театральних постановках, в архівній і музейній роботі.

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