Глава МИД Латвии в четверг посетит Украину

В четверг, 15 апреля, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс прилетит с рабочим визитом в Киев. Таким образом, он хочет поддержать Украину на фоне наращивания войск России к украинским границам.
"Недавняя военная деятельность и действия России, включая наращивание ее военных сил в непосредственной близости от территории Украины, представляют значительную угрозу безопасности в регионе, поскольку важно, чтобы Латвия выразила свою непоколебимую поддержку Украине в этих сложных обстоятельствах", - заявил Ринкевичс.
В рамках визита глава латвийского МИДа встретится с министров иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и другими украинскими чиновниками.
Напомним, также с рабочим визитом в Украину приедет министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Так он хочет продемонстрировать солидарность на фоне роста напряженности с Россией.
Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия стягивает свои войска возле украинской границы на трех направлениях.
Все это происходит на фоне эскалации ситуации на Донбассе. При этом в России считают "ответственный" за обострение на Донбассе именно Украину.