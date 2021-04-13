Глава МЗС Латвії у четвер відвідає Україну

У четвер, 15 квітня, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс прилетить з робочим візитом до Києва. Таким чином, він хоче підтримати Україну на тлі нарощування військ Росії до українських кордонів.
"Недавня військова діяльність і дії Росії, включаючи нарощування її військових сил у безпосередній близькості від території України, становлять значну загрозу безпеці в регіоні, оскільки важливо, щоб Латвія висловила свою непохитну підтримку Україні в цих складних обставинах", - заявив Рінкевичс.
У рамках візиту глава латвійського МЗС зустрінеться з міністрів закордонних справ України Дмитром Кулебою та іншими українськими урядовцями.
Нагадаємо, також з робочим візитом в Україну приїде міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Так він хоче продемонструвати солідарність на тлі зростання напруженості з Росією.
Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія стягує свої війська біля українського кордону на трьох напрямках.
Все це відбувається на тлі ескалації ситуації на Донбасі. При цьому в Росії вважають "відповідальний" за загострення на Донбасі саме України.