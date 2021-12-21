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Глава МИД Канады заболела коронавирусом

Автор: Анна Полисученко

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила, что результат ее экспресс-теста на коронавирус оказался положительным. Глава МИД Канады была вынуждена уйти в самоизоляцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Жоли.

"Следуя рекомендациям служб здравоохранения, я изолировалась и продолжу работать онлайн, пока не получу результаты своего ПЦР-теста", - говорится в сообщении.

Жоли также напомнила о необходимости вакцинации и ревакцинации для того, чтобы обеспечить семьям безопасность в праздничные выходные.

Кроме того, Жоли подчеркнула, что тестирования недостаточно, чтобы сдержать распространение вируса, и призвала соблюдать антиковидные меры.

Ранее мы писали, что в Канаде началась вакцинация от COVID детей.

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Канада