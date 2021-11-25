В Канаде началась вакцинация от COVID детей
В Канаде началась кампания по иммунизации от коронавируса детей. Получить прививку могут дети в возрасте от 5 до 11 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MedicalXpress.
Премьер Квебека Франсуа Лего сообщил, что всего через несколько часов на вакцинацию записали более 115 тысяч детей.
Детей в Канаде прививают вакциной Pfizer.
В соседнем Онтарио тоже уже начали прививать детей. Самая густонаселенная провинция Канады - Торонто - официально начнет свою кампанию в 25 ноября.
В Канаде один из самых высоких показателей вакцинации от COVID в мире. В стране более 85% людей в возрасте от 12 лет уже получили по две прививки от коронавируса.
Напомним, 20 ноября Канада одобрила вакцину Pfizer для иммунизации детей от 5 до 11 лет.
Кроме того, вакцинацию детей с 5 лет вакциной Pfizer разрешили и в США.