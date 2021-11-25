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В Канаде началась вакцинация от COVID детей

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Четверг 25 ноября 2021 18:38
В Канаде началась вакцинация от COVID детей Фото: в Канаде началась вакцинация от COVID детей (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

В Канаде началась кампания по иммунизации от коронавируса детей. Получить прививку могут дети в возрасте от 5 до 11 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MedicalXpress.

Премьер Квебека Франсуа Лего сообщил, что всего через несколько часов на вакцинацию записали более 115 тысяч детей.

Детей в Канаде прививают вакциной Pfizer.

В соседнем Онтарио тоже уже начали прививать детей. Самая густонаселенная провинция Канады - Торонто - официально начнет свою кампанию в 25 ноября.

В Канаде один из самых высоких показателей вакцинации от COVID в мире. В стране более 85% людей в возрасте от 12 лет уже получили по две прививки от коронавируса.

Напомним, 20 ноября Канада одобрила вакцину Pfizer для иммунизации детей от 5 до 11 лет.

Кроме того, вакцинацию детей с 5 лет вакциной Pfizer разрешили и в США.

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