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Глава МЗС Канади захворіла коронавірусом

Автор: Анна Полисученко

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі повідомила, що результат її експрес-тесту на коронавірус виявився позитивним. Глава МЗС Канади була змушена піти в самоізоляцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Жолі.

"Дотримуючись рекомендацій служб охорони здоров'я, я ізолювалася і продовжу працювати онлайн, поки не отримаю результати свого ПЛР-тесту", - йдеться в повідомленні.

Жолі також нагадала про необхідність вакцинації та ревакцинації для того, щоб забезпечити сім'ям безпеку у святкові вихідні.

Крім того, Жолі підкреслила, що тестування недостатньо, щоб стримати поширення вірусу, і закликала дотримуватися антіковідних заходів.

Раніше ми писали, що у Канаді почалася вакцинація від COVID дітей.

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Канада