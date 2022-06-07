ru ua
Вт, 07 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Глава МИД Италии о высказываниях Медведева в адрес Запада: это прямая угроза

Новина українською →
Вторник 07 июня 2022 16:42
Глава МИД Италии о высказываниях Медведева в адрес Запада: это прямая угроза Фото: министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Италии считают, что заявления замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о врагах России являются прямой угрозой в адрес Запада.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в комментарии изданию ANSA.

"Заявления Медведева очень серьезны и опасны. Это неприемлемые слова, которые нас сильно беспокоят еще и потому, что они исходят от заместителя председателя Совета безопасности России", - подчеркнул глава итальянского МИД.

По словам Ди Майо, такие высказывания никак не помогут диалогу и прекращению огня.

"Это недвусмысленные слова угрозы в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру", - отметил министр.

Стоит заметить, что ранее Медведев высказался о странах Запада в своих соцсетях.

"Меня часто спрашивают, почему мои посты в Telegram такие резкие. Отвечаю - я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", - писал он.

Напомним, ранее Медведев заявлял, что удары по инфраструктуре и госучреждениям Украины будут нанесены, если Киев получит оружие определенного образца.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Медведев Российская Федерация Италия Война России против Украины
NEWS
В Украине хотят запретить фейерверки
В Украине хотят запретить фейерверки
DAILY
Право на самозащиту. Почему украинцы за легализацию оружия и когда это может произойти
Вадим ДенисенкоИсполнительный директор Украинского Института будущего, советник главы МВД Право на самозащиту. Почему украинцы за легализацию оружия и когда это может произойти