Голова МЗС Італії про висловлювання Медведєва на адресу Заходу: це пряма погроза
В Італії вважають, що заяви заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва про ворогів Росії є прямою загрозою на адресу Заходу.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо у коментарі виданню ANSA.
"Заяви Медведєва дуже серйозні та небезпечні. Це неприйнятні слова, які нас дуже турбують ще й тому, що вони луняють від заступника голови Ради безпеки Росії", - наголосив голова італійського МЗС.
За словами Ді Майо, такі висловлювання ніяк не допоможуть діалогу та припиненню вогню.
"Це недвозначні слова загрози на адресу тих, хто наполегливо прагне миру", - зазначив міністр.
Варто зауважити, що раніше Медведєв висловився про країни Заходу у своїх соцмережах.
"Мене часто запитують, чому мої пости у Telegram такі різкі. Відповідаю - я їх ненавиджу. Вони виродки. Вони бажають смерті нам, Росії. І поки я живий, я робитиму все, щоб вони зникли", - писав він.
Нагадаємо, раніше Медведєв заявляв, що удари по інфраструктурі та держустановам України будуть завдані, якщо Київ отримає зброю певного зразка.
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