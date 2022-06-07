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Голова МЗС Італії про висловлювання Медведєва на адресу Заходу: це пряма погроза

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Вівторок 07 червня 2022 16:42
Голова МЗС Італії про висловлювання Медведєва на адресу Заходу: це пряма погроза Фото: міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Італії вважають, що заяви заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва про ворогів Росії є прямою загрозою на адресу Заходу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо у коментарі виданню ANSA.

"Заяви Медведєва дуже серйозні та небезпечні. Це неприйнятні слова, які нас дуже турбують ще й тому, що вони луняють від заступника голови Ради безпеки Росії", - наголосив голова італійського МЗС.

За словами Ді Майо, такі висловлювання ніяк не допоможуть діалогу та припиненню вогню.

"Це недвозначні слова загрози на адресу тих, хто наполегливо прагне миру", - зазначив міністр.

Варто зауважити, що раніше Медведєв висловився про країни Заходу у своїх соцмережах.

"Мене часто запитують, чому мої пости у Telegram такі різкі. Відповідаю - я їх ненавиджу. Вони виродки. Вони бажають смерті нам, Росії. І поки я живий, я робитиму все, щоб вони зникли", - писав він.

Нагадаємо, раніше Медведєв заявляв, що удари по інфраструктурі та держустановам України будуть завдані, якщо Київ отримає зброю певного зразка.

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