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Глава МИД Италии прибыл с визитом в Киев: успел посетить Ирпень

Фото: министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 25 августа, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо прибыл с визитом в Украину. Он уже успел побывать в Ирпене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

"Здесь уничтожен город, местами его сровняли с землей, а между тем в Италии все еще есть те, кто отрицает факты, произошедшие в результате действий российских войск, в результате действий Путина", - отметил он.

Ди Майо подчеркнул, что считает необходимым оказывать Украине всю возможную поддержку.

В ходе визита у него состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Напомним, 24 августа с официальным визитом в Украине находился премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Кроме того, 23 августа с визитом в Киеве находился президент Польши Анджей Дуда.

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