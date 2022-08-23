Дуда приехал в Киев для участия в Крымской платформе
Во вторник, 22 августа, президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев. Среди прочего, он примет участие в саммите Крымской платформы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение канцелярии польского президента в Twitter.
Отмечается, что Дуда приехал в Киев по приглашению президента Владимира Зеленского.
В ходе визита состоятся двусторонние переговоры между президентами и делегациями, посвященные ситуации в Украине, поддержке в военном, экономическом и гуманитарном измерении, двустороннему сотрудничеству.
Визит Дуды проходит накануне Дня независимости Украины и является пятой встречей президентов Польши и Украины в этом году и третьей с начала войны. Предыдущие встречи проходили 20-21 января в Польше и 23-24 февраля, 13 апреля и 21-22 мая в Киеве.
Przystanek Kijów— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 23, 2022
Rozpoczęła się kolejna wizyta Prezydenta RP @AndrzejDuda na Ukrainie. pic.twitter.com/gLSmFDM7iC
Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что во время полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия нарушила табу, которое было границей безопасности со времен Второй мировой войны.
По словам Дуды, Россия должна проиграть в войне с Украиной, чтобы последняя стала частью свободного мира.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.