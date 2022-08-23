Дуда приехал в Киев для участия в Крымской платформе

Во вторник, 22 августа, президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев. Среди прочего, он примет участие в саммите Крымской платформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение канцелярии польского президента в Twitter .

Отмечается, что Дуда приехал в Киев по приглашению президента Владимира Зеленского.

В ходе визита состоятся двусторонние переговоры между президентами и делегациями, посвященные ситуации в Украине, поддержке в военном, экономическом и гуманитарном измерении, двустороннему сотрудничеству.

Визит Дуды проходит накануне Дня независимости Украины и является пятой встречей президентов Польши и Украины в этом году и третьей с начала войны. Предыдущие встречи проходили 20-21 января в Польше и 23-24 февраля, 13 апреля и 21-22 мая в Киеве.