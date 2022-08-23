ua ru
Вт, 23 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дуда приехал в Киев для участия в Крымской платформе

Новина українською →
Киев, Вторник 23 августа 2022 09:40
Дуда приехал в Киев для участия в Крымской платформе Фото: президент Польши Анджей Дуда в Киеве (twitter.com/prezydentpl)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 22 августа, президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев. Среди прочего, он примет участие в саммите Крымской платформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение канцелярии польского президента в Twitter.

Отмечается, что Дуда приехал в Киев по приглашению президента Владимира Зеленского.

В ходе визита состоятся двусторонние переговоры между президентами и делегациями, посвященные ситуации в Украине, поддержке в военном, экономическом и гуманитарном измерении, двустороннему сотрудничеству.

Визит Дуды проходит накануне Дня независимости Украины и является пятой встречей президентов Польши и Украины в этом году и третьей с начала войны. Предыдущие встречи проходили 20-21 января в Польше и 23-24 февраля, 13 апреля и 21-22 мая в Киеве.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что во время полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия нарушила табу, которое было границей безопасности со времен Второй мировой войны.

По словам Дуды, Россия должна проиграть в войне с Украиной, чтобы последняя стала частью свободного мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Анджей Дуда Крымская платформа Визит в Украину Война России против Украины
NEWS
Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости
Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости
DAILY
Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании