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Глава МЗС Італії прибув з візитом до Києва: встиг відвідати Ірпінь

Фото: міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 25 серпня, міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо прибув з візитом в Україну. Він вже встиг побувати в Ірпені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

"Тут знищено місто, місцями його зрівняли з землею, а тим часом в Італії все ще є ті, хто заперечує факти, що відбулися в результаті дій російських військ, в результаті дій Путіна", - зазначив він.

Ді Майо підкреслив, що вважає за необхідне надавати Україні всю можливу підтримку.

В ході візиту у нього відбудеться зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Нагадаємо, 24 серпня з офіційним візитом в Україні перебував прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

Крім того, 23 серпня з візитом у Києві перебував президент Польщі Анджей Дуда.

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