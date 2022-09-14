Глава МИД Ирландии едет с визитом в Одессу, - СМИ

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени направляется в Украину с рабочим визитом. Планируется, что он посетит Одессу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ирландское издание Independent .

Ирландский министр приедет в Украину накануне заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. На нем объявят отчет о продовольственной безопасности и Черноморской зерновой инициативе.

Политики обсудят успехи Украины на фронте, а также проинспектируют работу "зернового коридора", благодаря которому удалось возобновить экспорт пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла.

По предварительной информации, глава МИД пересек границу Молдовы с Украиной в пункте Паланка. Министр должен провести встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Напомним, в июле в Украину приезжал премьер-министр Ирландии Михол Мартин. Он посетил Бородянку, Бучу и Ирпень в Киевской области, а также встретился с Владимиром Зеленским.

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