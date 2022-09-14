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Глава МЗС Ірландії їде з візитом до Одеси, - ЗМІ

Фото: міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені (facebook com SimonCoveney)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені прямує до України з робочим візитом. Планується, що він відвідає Одесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ірландське видання Independent.

За попередньою інформацією, глава МЗС перетнув кордон Молдови з Україною у пункті Паланка. Міністр повинен провести зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою.

Політики обговорять успіхи України на фронті, а також проінспектують роботу "зернового коридору", завдяки якому вдалося відновити експорт пшениці, кукурудзи та соняшникової олії.

Ірландський міністр приїде в Україну напередодні засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. На ньому оголосять звіт про продовольчу безпеку та Чорноморську зернову ініціативу.

Нагадаємо, у липні до України приїздив прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін. Він відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь у Київській області, а також зустрівся з Володимиром Зеленським.

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