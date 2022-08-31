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Глава МИД Ирана обсуждает в Москве освобождение украинских пленных

Фото: министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян (instagram.com/Amirabdollahianhossein)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян во время своего визита в Москву обсуждает вопрос освобождения украинских военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Амир-Абдоллахияна в Instagram.

Он отметил, что сейчас находится с коротким визитом в России. По его словам, важной частью этого визита является просьба одного из лидеров европейских стран к президенту Ирана Ибрагиму Райси коснуться вопросов агрессии РФ против Украины и способствовать прекращению войны.

"По этому поводу были переговоры по гуманитарным вопросам, в частности освобождение украинских пленных", - написал он.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон попросил президента Ирана выступить посредником в войне России против Украины.

Кроме того, Белый дом подтвердил, что Иран передал первую партию ударных беспилотников России.

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