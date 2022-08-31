Глава МИД Ирана обсуждает в Москве освобождение украинских пленных

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян во время своего визита в Москву обсуждает вопрос освобождения украинских военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Амир-Абдоллахияна в Instagram .

Он отметил, что сейчас находится с коротким визитом в России. По его словам, важной частью этого визита является просьба одного из лидеров европейских стран к президенту Ирана Ибрагиму Райси коснуться вопросов агрессии РФ против Украины и способствовать прекращению войны.

"По этому поводу были переговоры по гуманитарным вопросам, в частности освобождение украинских пленных", - написал он.