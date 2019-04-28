Глава МИД Ирана анонсировал визит в КНДР

Фото: Джавад Зариф (flickr.com/fovjir)

Дата поездки будет назначена и объявлена в ближайшее время

Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Зариф планирует посетить Северную Корею. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В эфире государственного телевидения Ирана в воскресенье Зариф сообщил, что "дата этой поездки будет назначена и объявлена в ближайшее время".

Главный дипломат КНДР Ри Йонг Хо, чья страна сталкивается с международными и американскими санкциями, посетил Иран в августе, когда Соединенные Штаты вновь ввели санкции против Ирана.

Другие СМИ сообщают, что Зариф планирует в скором времени совершить визит и в Россию. В частности, агентство Mehr пишет, что глава МИД Ирана также отметил, что не знает, планирует ли аналогичный визит президент страны Хасан Роухани.

Добавим, Зариф также собирается в течение ближайших 10 дней посетить две соседние страны, а затем направиться на переговоры в Россию для обсуждения двусторонних связей. Он не стал уточнять, какие именно страны он планирует посетить.

Напомним, встреча президента РФ Владимира Путина и Ким Чен Ына, лидера КНДР, состоялась 25 апреля 2019 года на острове Русский. Позже стало известно, что Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею.