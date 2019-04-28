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Глава МЗС Ірану анонсував візит в КНДР

Новини » Політика    28.04.2019 - 09:38
Глава МЗС Ірану анонсував візит в КНДР
Фото: Джавад Заріф (flickr.com/fovjir)

Дата поїздки буде призначена і оголошена найближчим часом

Міністр закордонних справ Ірану Мухамед Заріф планує відвідати Північну Корею. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В ефірі державного телебачення Ірану в неділю Заріф повідомив, що "дата цієї поїздки буде призначена і оголошено найближчим часом".

Головний дипломат КНДР Ри Йонг Хо, чия країна стикається з міжнародними та американськими санкціями, відвідав Іран в серпні, коли Сполучені Штати знову ввели санкції проти Ірану.

Інші ЗМІ повідомляють, що Заріф планує незабаром відвідати Росію. Зокрема, агентство Mehr пише, що глава МЗС Ірану також зазначив, що не знає, чи планує аналогічний візит президент країни Хасан Роухані.

Додамо, Заріф також збирається протягом найближчих 10 днів відвідати дві сусідні країни, а потім вирушити на переговори до Росії для обговорення двосторонніх зв'язків. Він не став уточнювати, які саме країни він планує відвідати.

Нагадаємо, зустріч президента РФ Володимира Путіна і Кім Чен Ина, лідера КНДР, відбулася 25 квітня 2019 року на острові Російський. Пізніше стало відомо, що Путін прийняв запрошення Кім Чен Ина відвідати Північну Корею.

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