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В России состоялись переговоры Путина с Ким Чен Ыном

Новости » Политика    25.04.2019 - 09:14
В России состоялись переговоры Путина с Ким Чен Ыном
Коллаж РБК-Украина

Переговоры начались с торжественной церемонии

Встреча президента РФ Владимира Путина и Ким Чен Ына, лидера КНДР, состоялась 25 апреля 2019 года на острове Русский. Об этом сообщают росСМИ.

Переговорам глав двух государств предшествовала торжественная церемония. После церемонии встречи президент России и северокорейский лидер провели беседу в узком составе.

По словам Путина, стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и шаги для ее улучшения. Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал беседу с Путиным содержательной и поблагодарил его за приглашение посетить Россию.

По информации Кремля, на российско-северокорейские переговоры на высшем уровне отводится около четырех часов. Делегация Ким Чен Ына состоит из 230 человек, члены делегации прибыли в РФ на бронированном поезде, который использовал для путешествия по России Ким Чен Ир. На поезд также погружен лимузин главы Северной Кореи.

Напомним, в октябре 2018-го президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Ким Чен Ын вскоре прибудет в РФ.

Добавим, в начале сентября прошлого года лидер Северной Кореи подтвердил свою готовность посетить Россию с официальным визитом. Он планировал обсудить с главой РФ стратегию и перспективу сотрудничества двух стран. 

Северокорейские государственные СМИ заявили, что Пхеньян и Москва согласились провести саммит в этом году после того, как Ким Чен Ын встретился в Пхеньяне с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ким также ездил в Китай трижды в этом году для встреч с Си.

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