Глава МИД Грузии заболел COVID-19

Фото: Давид Залкалиани (flickr.com/unisgeneva)

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заболел COVID. Тест на коронавирус показал положительный результат.

Об этом Залкалиани сообщил в Facebook.

Министр сообщил, что находится на самоизоляции и проходит лечение дома.

"После контакта 23 января с инфицированным коронавирусом я перешел в режим самоизоляции. Проведенный тест подтвердил наличие у меня COVID-19. На этом этапе чувствую себя хорошо, лечусь дома, и надеюсь скоро вернуться к обычному режиму жизни", - написал он.

Напомним, в начале ноября прошлого года у премьер-министра Грузии Георгия Гахария подтвердили заражение коронавирусом. Он работал удаленно.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля Грузия возобновляет регулярное авиасообщение. Допуск полетов начнется с учетом мер безопасности и медицинских протоколов.

Правительство Грузии приостановило регулярное авиасообщение со всеми странами в марте 2020 года, после того, как была объявлена пандемия. Лета правительство разрешило возобновить регулярные авиаперелеты, однако позже запрет был продлен.

Кроме того, с 1 февраля в Грузии будут действовать новые условия для въезда в страну.

Добавим, что в Грузии продлили действие комендантского часа. Он будет действовать по меньшей мере до 1 марта.