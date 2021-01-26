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Глава МЗС Грузії захворів COVID-19

Тбілісі, Вівторок 26 січня 2021 20:27
Глава МЗС Грузії захворів COVID-19
Фото: Давид Залкаліані (flickr.com/unisgeneva)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані захворів COVID. Тест на коронавірус показав позитивний результат.

Про це Залкаліані повідомив у Facebook.

Міністр повідомив, що знаходиться на самоізоляції і проходить лікування вдома.

"Після контакту 23 січня з інфікованим коронавірусом я перейшов в режим самоізоляції. Проведений тест підтвердив наявність у мене COVID-19. На цьому етапі відчуваю себе добре, лікуюся будинку, і сподіваюся скоро повернутися до звичайного режиму життя", - написав він.

Нагадаємо, на початку листопада минулого року у прем'єр-міністра Грузії Георгія Гахарія підтвердили зараження коронавірусом. Він працював віддалено.

Раніше повідомлялося, що з 1 лютого Грузія відновлює регулярне авіасполучення. Допуск польотів почнеться з урахуванням заходів безпеки та медичних протоколів.

Уряд Грузії призупинив регулярне авіасполучення з усіма країнами в березні 2020 року, після того, як була оголошена пандемія. Літа уряд дозволив відновити регулярні авіаперельоти, однак пізніше заборона була продовжена.

Крім того, з 1 лютого у Грузії будуть діяти нові умови для в'їзду в країну.

Додамо, що у Грузії продовжили дію комендантської години. Він діятиме щонайменше до 1 березня.

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