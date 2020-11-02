ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Премьер Грузии заразился коронавирусом

Тбилиси, Понедельник 02 ноября 2020 19:26
Премьер Грузии заразился коронавирусом
Фото: Георгий Гахария (flickr.com/worldeconomicforum)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заразился коронавирусом. Он будет лечиться дома.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

По словам Гахария, он чувствует себя хорошо.

Издание отмечает, что 31 октября премьер Грузии ушел на самоизоляцию после того, как у одного из его сотрудников подтвердили коронавирус.

"К сожалению, теперь мне придется работать в особом режиме, поскольку коронавирус подтвердился у моего сотрудника, с которым накануне у меня была продолжительная коммуникация. Соответственно, я перешел в самоизоляцию и продолжу работу в этом режиме", - сообщил премьер.

Напомним, 2 октября стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заболел коронавирусом.

Позже в пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинени подтвердили заражения коронавирусом.

Кроме того, президент Европарламента Давид Сассоли ушел на карантин из-за контакта с человеком, зараженным коронавирусом.

Добавим, что ранее стало известно, что два заместителя главы Офиса президента заразились коронавирусом. Среди заболевших Юлия Ковалив и Андрей Смирнов.

Ранее сообщалось, что пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко заразился коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия ГрузияКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь