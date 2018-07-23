Глава МЗС Греції дорікає РФ за підрив національних інтересів

Греція звинуватила росіян у спонсоруванні протестувальників, які виступали проти угоди з Македонією

Міністр закордонних справ Греції Нікос Котзіас дорікнув Росії за спробу підірвати угоду з Македонією про перейменування. Про це повідомляє EUobserver.

Повідомляється, що на початку липня Афіни видворили двох російських дипломатів за спробу підірвати знакову угоду. Зокрема, Греція звинуватила росіян у спонсоруванні протестувальників, які виступали проти угоди з Македонією.

"Росія повинна зрозуміти, що вона не може не поважати національні інтереси іншої держави на тій підставі, що вважає себе сильнішою", - сказав Котзіас в інтерв'ю цими вихідними.

У МЗС РФ заявили, що на Грецію чинився "шалений тиск британських і американських партнерів" в питанні висилки дипломатів.

Нагадаємо, що прем’єр Македонії Зоран Заєв заявив, що пов’язаний з РФ, грецький бізнесмен витрачає гроші на підготовку насильницьких провокацій з нагоди референдуму щодо зміни назви країни.

Також 11 липня Греція вислала двох російських дипломатів через загрозу нацбезпеці.