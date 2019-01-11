Глава МИД Германии считает санкции против "Северного потока-2" "неверным путем"

Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)

Хайко Маас заявил, что Германия серьезно относится к критике проекта со стороны США

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что введение односторонних санкций против газопровода "Северного потока-2" стало бы "неверным путем". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Он заявил, что в случае, если проект "Северный поток-2" покинут немецкие и европейские компании, то некому будет отстаивать сохранение транзита газа из РФ через Украину.

По его словам, Берлин серьезно относится к критике проекта со стороны Вашингтона, но вместе с тем "Северный поток-2" не является "российско-германским особым путем".

Он считает, что введение односторонних санкций против газопровода стало бы "неверным путем".

"Если из проекта вытеснят немецкие и европейские компании, то не останется никого, кто настаивал бы на сохранении транзита российского газа через Украину", - указал Маас.

Между тем, говоря о России, он назвал отношения с ней "главной составляющей европейской восточной политики".

Напомним, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявлял, что строительство газопровода "Северный поток-2" угрожает национальной безопасности Украины и лишает ее защиты перед очередной российской агрессией. Чапутович предложил изменить нормандский формат, приобщив к переговорам ЕС и США.

Ранее европейский комиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер заявилял, что несмотря на давление со стороны США проект газопровода "Северный поток-2" не будет остановлен.