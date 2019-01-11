Глава МЗС Німеччини вважає санкції проти "Північного потоку-2" "неправильним шляхом"

Фото: Хайко Мас (facebook.comAuswaertigesAmt)

Хайко Маас заявив, що Німеччина серйозно ставиться до критики проекту з боку США

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що введення односторонніх санкцій проти газопроводу "Північного потоку-2" стало б "неправильним шляхом". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Він заявив, що в разі, якщо проект "Північний потік-2" покинуть німецькі та європейські компанії, то нікому буде відстоювати збереження транзиту газу з РФ через Україну.

За його словами, Берлін серйозно ставиться до критики проекту з боку Вашингтона, але разом з тим "Північний потік-2" не є "російсько-німецьким особливим шляхом".

Він вважає, що введення односторонніх санкцій проти газопроводу стало б "неправильним шляхом".

"Якщо з проекту витіснять німецькі та європейські компанії, то не залишиться нікого, хто наполягав на збереженні транзиту російського газу через Україну", - зазначив Маас.

Між тим, говорячи про Росію, він назвав відносини з нею "головною складовою європейської східної політики".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявляв, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" загрожує національній безпеці України і позбавляє її захисту перед черговою російською агресією. Чапутович запропонував змінити нормандський формат, долучивши до переговорів ЄС і США.

Раніше європейський комісар з питань бюджету Гюнтер Еттінгер заявив, що незважаючи на тиск з боку США проект газопроводу "Північний потік-2" не буде зупинений.