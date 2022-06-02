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Глава МИД Германии считает, что победа Украины является политической целью

Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Германия считает, что Россия должна потерпеть поражение в войне и прекратить агрессию. Для Украины и мира это является еще и политической целью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Германии Анналену Бербок в эфире ZDF.

Политик подчеркнула, что Россия нарушила нормы международного права. Поэтому она назвала победу Украины политической целью.

"Конечно, России нельзя позволить победить в этой войне, она должна потерпеть стратегическое поражение... Они хотят разрушить мир в Украине. Поэтому Украина ни при каких обстоятельствах не должна проиграть, это значит, что она должна победить", - сказала Бербок.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украине могут передать системы противовоздушной обороны IRIS-T.

При этом с начала войны Германия отправила Украине несколько тонн боеприпасов, ручные гранаты и противотанковые мины.

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ГерманияВойна России против Украины