Глава МЗС Німеччини вважає, що перемога України є політичною метою

Німеччина вважає, що Росія повинна зазнати поразки у війні і припинити агресію. Для України та світу це є ще й політичною метою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Німеччини Анналену Бербок в ефірі ZDF .

"Звичайно, Росії не можна дозволити перемогти в цій війні, вона повинна зазнати стратегічної поразки... Вони хочуть зруйнувати мир в Україні. Тому Україна ні за яких обставин не повинна програти, це означає, що вона повинна перемогти", - сказала Бербок.

Політик підкреслила, що Росія порушила норми міжнародного права. Тому вона назвала перемогу України політичною метою.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україні можуть передати системи протиповітряної оборони IRIS-T.

При цьому з початку війни Німеччина відправила Україні кілька тонн боєприпасів, ручні гранати та протитанкові міни.

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