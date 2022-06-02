ru ua
Чт, 02 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Глава МИД Германии считает, что победа Украины является политической целью

Новина українською →
Берлин, Четверг 02 июня 2022 12:44
Глава МИД Германии считает, что победа Украины является политической целью Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Германия считает, что Россия должна потерпеть поражение в войне и прекратить агрессию. Для Украины и мира это является еще и политической целью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Германии Анналену Бербок в эфире ZDF.

Политик подчеркнула, что Россия нарушила нормы международного права. Поэтому она назвала победу Украины политической целью.

"Конечно, России нельзя позволить победить в этой войне, она должна потерпеть стратегическое поражение... Они хотят разрушить мир в Украине. Поэтому Украина ни при каких обстоятельствах не должна проиграть, это значит, что она должна победить", - сказала Бербок.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украине могут передать системы противовоздушной обороны IRIS-T.

При этом с начала войны Германия отправила Украине несколько тонн боеприпасов, ручные гранаты и противотанковые мины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Война России против Украины
NEWS
Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной
Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной
DAILY
Сценарии войны. Как далеко может зайти российская армия в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сценарии войны. Как далеко может зайти российская армия в Украине