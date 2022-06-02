Глава МИД Германии считает, что победа Украины является политической целью

Германия считает, что Россия должна потерпеть поражение в войне и прекратить агрессию. Для Украины и мира это является еще и политической целью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Германии Анналену Бербок в эфире ZDF .

"Конечно, России нельзя позволить победить в этой войне, она должна потерпеть стратегическое поражение... Они хотят разрушить мир в Украине. Поэтому Украина ни при каких обстоятельствах не должна проиграть, это значит, что она должна победить", - сказала Бербок.

Политик подчеркнула, что Россия нарушила нормы международного права. Поэтому она назвала победу Украины политической целью.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украине могут передать системы противовоздушной обороны IRIS-T.

При этом с начала войны Германия отправила Украине несколько тонн боеприпасов, ручные гранаты и противотанковые мины.

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