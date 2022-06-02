Глава МИД Германии считает, что победа Украины является политической целью
Германия считает, что Россия должна потерпеть поражение в войне и прекратить агрессию. Для Украины и мира это является еще и политической целью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Германии Анналену Бербок в эфире ZDF.
Политик подчеркнула, что Россия нарушила нормы международного права. Поэтому она назвала победу Украины политической целью.
"Конечно, России нельзя позволить победить в этой войне, она должна потерпеть стратегическое поражение... Они хотят разрушить мир в Украине. Поэтому Украина ни при каких обстоятельствах не должна проиграть, это значит, что она должна победить", - сказала Бербок.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украине могут передать системы противовоздушной обороны IRIS-T.
При этом с начала войны Германия отправила Украине несколько тонн боеприпасов, ручные гранаты и противотанковые мины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.