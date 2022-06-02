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Глава МЗС Німеччини вважає, що перемога України є політичною метою

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Берлін, Четвер 02 червня 2022 12:44
Глава МЗС Німеччини вважає, що перемога України є політичною метою Фото: глава МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина вважає, що Росія повинна зазнати поразки у війні і припинити агресію. Для України та світу це є ще й політичною метою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Німеччини Анналену Бербок в ефірі ZDF.

Політик підкреслила, що Росія порушила норми міжнародного права. Тому вона назвала перемогу України політичною метою.

"Звичайно, Росії не можна дозволити перемогти в цій війні, вона повинна зазнати стратегічної поразки... Вони хочуть зруйнувати мир в Україні. Тому Україна ні за яких обставин не повинна програти, це означає, що вона повинна перемогти", - сказала Бербок.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україні можуть передати системи протиповітряної оборони IRIS-T.

При цьому з початку війни Німеччина відправила Україні кілька тонн боєприпасів, ручні гранати та протитанкові міни.

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