Глава МЗС Німеччини вважає, що перемога України є політичною метою
Німеччина вважає, що Росія повинна зазнати поразки у війні і припинити агресію. Для України та світу це є ще й політичною метою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Німеччини Анналену Бербок в ефірі ZDF.
Політик підкреслила, що Росія порушила норми міжнародного права. Тому вона назвала перемогу України політичною метою.
"Звичайно, Росії не можна дозволити перемогти в цій війні, вона повинна зазнати стратегічної поразки... Вони хочуть зруйнувати мир в Україні. Тому Україна ні за яких обставин не повинна програти, це означає, що вона повинна перемогти", - сказала Бербок.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україні можуть передати системи протиповітряної оборони IRIS-T.
При цьому з початку війни Німеччина відправила Україні кілька тонн боєприпасів, ручні гранати та протитанкові міни.
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