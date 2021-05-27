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Глава МИД Германии о санкциях против Беларуси: речь пойдет о людях, компаниях и платежах

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Европейский союз, Четверг 27 мая 2021 18:12
Глава МИД Германии о санкциях против Беларуси: речь пойдет о людях, компаниях и платежах Фото: глава МИД Германии рассказал о санкциях против властей Беларуси (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Европейский союз работает над введением новых санкций против властей Беларуси. В рамках пакета ограничительных мер речь пойдет о конкретных лицах, компаниях и платежах.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас в Twitter.

"Мы все работаем над тем, чтобы санкции против Беларуси были введены быстро и по-европейски. Речь пойдет о людях, компаниях и платежах", - написал Маас.

Он подчеркнул, что ЕС должен продолжать усиливать давление.

"В качестве первого сигнала более 400 политических заключенных должны быть освобождены", - добавил Маас.

Напомним, 23 мая белорусский режим принудительно посадил рейс Ryanair из Греции в Литву, которым летел белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич со своей девушкой Софией Сапегой. После посадки самолета белорусские силовики задержали Протасевича и его спутницу.

Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Джозеп Боррель предположил, что в рамках нового пакета санкций против властей Беларуси Евросоюз может наложить запрет на экспорт калия и транзит газа.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее заявил, что новые санкции планируют ввести не только против отдельных лиц, но и против государственных структур, близких к власти Беларуси, "чтобы помешать им перемещаться в Европу, приходить в Европу, вести бизнес в Европе".

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