Глава МИД Германии о санкциях против Беларуси: речь пойдет о людях, компаниях и платежах

Европейский союз работает над введением новых санкций против властей Беларуси. В рамках пакета ограничительных мер речь пойдет о конкретных лицах, компаниях и платежах.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас в Twitter.

"Мы все работаем над тем, чтобы санкции против Беларуси были введены быстро и по-европейски. Речь пойдет о людях, компаниях и платежах", - написал Маас. Он подчеркнул, что ЕС должен продолжать усиливать давление. "В качестве первого сигнала более 400 политических заключенных должны быть освобождены", - добавил Маас.