Глава МИД Германии против остановки "Северного потока-2" из-за агрессии РФ против Украины

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас считает, что остановка газопровода "Северный поток-2" не изменит поведение РФ. Он считает, что нет оснований останавливать этот проект.
Об этом он заявил в эфире телеканала ARD.
По его солвами, Москва "не заинтересована в возобновлении боев на Востоке Украины".
"Эта дискуссия длится долго. Это (остановка строительства газопровода, - ред.) бы не привело обязательно к изменению поведения России, я думаю, все было бы наоборот", – считает он.
Отметим, что строительство газопровода находится на финальном этапе. Однако, Вашингтон готовит два пакета санкций против газопровода "Северный поток-2".
Напомним, готовность "Северного потока - 2" составляет 95%. Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода.
Кроме того, в Германии трубопровод Eugal, который в будущем должен будет принимать газ из "Северного потока-2", достиг полной мощности прокачки.
Ранее в Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2".