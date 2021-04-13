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Резников призвал ЕС усилить санкции против России и остановить "Северный поток-2"

Новина українською → Украина, Вторник 13 апреля 2021 19:28
Резников призвал ЕС усилить санкции против России и остановить "Северный поток-2" Фото: Алексей Резников (t.me OP_UA)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников призвал Европу проявить четкую позицию относительно российской агрессии против Украины. Он попросил ЕС ввести новые санкции против Москвы и заблокировать "Северный поток-2".

Об этом шла речь на онлайн-заседании комитета Европарламента по иностранным делам.

"Сейчас весь мир видит масштабную концентрацию российских войск на наших границах.... Если цивилизованный мир хочет исключить сценарий масштабной эскалации сегодня, нужна другая динамика действий", - заявил Резников.

По мнению вице-премьера, несмотря на агрессивные действия возле украинской границы, Россия не планирует полномасштабного вторжения в Украину, однако Москва может пойти на такой шаг, если увидит слабую позицию Европы.

"Мы готовы в любой момент оказать сопротивление, однако если Россия увидит четкую позицию Европы, то у разрастания войны не будет шанса и мы сможем вернуться за стол переговоров и достичь желанного мира", - подчеркнул он.

Резников добавил, что для того, чтобы предотвратить полномасштабную войну, нужно усилить санкции против России и прекратить строительство российского газопровода.

"Что нужно, чтобы защитить Европу от этой войны. Во-первых, на опережение усиливать санкции против РФ, это даст им почувствовать позицию европейского сообщества. Второе, нужно навсегда понять, что нужно прекратить проект "Северный поток-2". Это не бизнес - это российское энергетическое оружие против Европы", - добавил вице-премьер.

Напомним, в Евросоюзе обеспокоенные усилением российской агрессии против Украины. На следующей неделе министры иностранных дел ЕС соберутся на заседание, чтобы обсудить этот вопрос.

Кроме того, сегодня президент США в разговоре с президентом РФ призвал Москву снизить напряженность на границах Украины.

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Новости Украины Политика Евросоюз Алексей Резников агрессия РФ Северный поток-2 Санкции против России
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