Голова МЗС Німеччини проти зупинки "Північного потоку-2" через агресію РФ проти України

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що зупинка газопроводу "Північний потік-2" не змінить поведінку РФ. Він вважає, що немає підстав зупиняти цей проект.
Про це він заявив в ефірі телеканалу ARD.
За його солвами, Москва також "не зацікавлена у відновленні боїв на Сході України".
"Ця дискусія триває довго. Це (зупинка будівництва газопроводу, - ред.) б не призвело обов’язково до зміни поведінки Росії, я думаю, все було б навпаки", – вважає він.
Зазначимо, будівництво газопроводу перебуває на фінальному етапі. Втім, Вашингтон готує два пакета санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".
Нагадаємо, готовність "Північного потоку - 2" становить 95%. Залишилося укласти близько 121 км (5%) від загальної довжини газопроводу.
Крім того, в Німеччині трубопровід Eugal, який у майбутньому повинен буде приймати газ із "Північного потоку-2", досяг повної потужності прокачування.
Раніше в Держдепі США назвали умову введення нових санкцій проти "Північного потоку-2".