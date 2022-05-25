Глава МЗС Німеччини закликала світ не піддаватися "втомі від війни"
Світ сьогодні досяг моменту втоми через війну на території України. Це є головною тактикою голови Кремля Володимира Путіна, у зв’язку з чим важливо й надалі підтримувати нашу країну.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
За словами міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, сьогодні важливо й надалі зберігати санкції проти Росії й допомогу для України. Втома зростає й через підвищення цін на енергоносії, що є головною тактикою Путіна.
"Ми досягли моменту втоми. Але санкції проти Росії та допомога Україні мають бути збережені. Зростаючий скептицизм також пов'язаний з тим, що агресивна війна Росії веде до підвищення цін на енергоносії та продовольство. Але саме таку тактику використовує президент Росії Владімір Путін. Ось чому так важливо продовжувати підтримувати Україну", – заявила Бербок.
Також голова міністерства додала, що Швеція й Фінляндія вже давно є частиною НАТО, однак не офіційними членами. Вона розраховує на те, що вже незабаром країни будуть прийняті до Альянсу.
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